Devlet Bahçeli'den Anıtkabir'e ve Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Anıtkabir ziyaretinin ardından merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederken, partinin A takımı da belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart’ta gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Büyük Kurultay’da seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile ilk faaliyetini gerçekleştirdi.

Bahçeli'nin yeni heyetle birlikte ilk faaliyeti, Anıtkabir'e ziyaret oldu.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen MHP Lideri Bahçeli, burada Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Bahçeli ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan MHP Lideri Bahçeli, “Devletimizin kurucusu, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Aziz Atatürk; Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultay’ında seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle manevi huzurunuzdayız.

Devlet Bahçeli'den Anıtkabir'e ziyaret VİDEO



En büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş ilkelerine bağlı şekilde, muhafaza ve müdafaaya azmimiz zaafa uğramayacaktır. Bu husustaki irade ve güç kaynağımız elbette büyük Türk milletidir.

Açtığın yolda gösterdiğin hedeflerde durmaksızın, yorulmaksızın, ilerleme kararındayız. Nice zahmetlere göğüs gererek, kurup bizlere emanet ettiğin Cumhuriyet’i Cumhur’un muazzam birlik ve diriliş ruhuyla yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz.





Milliyetçi Hareket Partisi muhterem hatıralarını kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek, milletimizin istiklal ve istikbal hatlarını kahramanca savunacaktır.





Bu vesileyle 13. Olağan Büyük Kurultay’ımızın ülkemize, milletimize ve Türk siyasetine yeni bir soluk yeni bir heyecan ve yeni bir umut getirmesini temenni ediyor zat-ı devletlerini hürmetle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun.” dedi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Bahçeli, daha sonra kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek kabrine karanfil bırakarak dua etti.

Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret VİDEO











PARTİ GENEL MERKEZİNE GEÇİLDİ

Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere parti genel merkezine geçti.





MHP'NİN A TAKIMI DA BELLİ OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda,

- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın,

- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız,

- Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı,

- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu,

- Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir,

- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya,

- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Aydın,

- Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzzet Ulvi Yönter,

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz,

- Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Pelin Yılık,

- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Yıldırım,

- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç,

- Parti Genel Sekreterliğine İsmet Büyükataman,

- İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu,

- Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan isimleri yer aldı.