Devlet Bahçeli'den gündeme ilişkin mesajlar

Devlet Bahçeli; Osman Kavala davası, Pençe-Kilit Operasyonları, sözde Ermeni soykırımı gibi önemli konularda değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Bahçeli, gündeme hararetle tartışılan sözde Ermeni soykırımı iddiaları, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi, Osman Kavala'ya verilen ceza gibi konulara değindi.

"Cumhur İttifakı daha önemli bir görevle karşı karşıyadır"

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Biz kadir, kader, kanaat, kıymet, vefa, vecibe biliriz. İhanet, iftira, ihbar, ihtiras bilmeyiz. Biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz. MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır.

Bu görev tarihidir. Stratejik tehditler, küresel senaryoların bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen emperyalizm hunhar oyunlar peşindedir. Petrol, gaz, su, toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecektir. Bu kaynaklar tükenmedikçe gözyaşları da dinmeyecektir. Kaybedenler, nehir gibi kanı dökülenler yine mazlumlardır.

"Emperyalizmin hedefi Doğu Asya'dır"

Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü bahanesidir. Bunun adı 19'ncu yüzyılda şark meselesiydi. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın okyanus kıyısından Doğu Asya'dır.

Bu ülkeleri hizaya getirme, rejimlerini dönüştürme projeleri hız kazanmıştır. Milli egemenliğe dayanan demokratik yöntemlerin tasfiyesi artık hayaldir. Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. 'Kızıl Elmaya kadar varız' sözü ete kemiğe bürünmüştür.

"Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir"

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Hiçbir kuşatmaya eyvallah etmedik, hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Dün düşmanlar, müflisler vardı, bugün de emperyalizmin piyonları vardı. Dün işgalciler denize süpürülmüştü bugün de teröristler görüldükleri yere gömülmektedir.

Devlet Bahçeli: Terörün kaçacağı yer kalmamıştır ViDEO



Devam eden Pençe-Kilit operasyonu

Milli mücadele zaferle pekişerek, vatan düşmandan temizlenmiş ve 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus tarihi olmaktan çıkarılacaktır. Terörün kaçacağı yer kalmamıştır.

Pençe-Kilit harekatıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütü için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. PKK/KCK'nın terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir.

TSK'mız taktik ve operatif açıdan destan yazmaktadır. Kanlı örgüt eylem yapabilme kabiliyetini yitirmiş, can çekişmeye başlamıştır. Terörist Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde sözde savaşı şehirlere taşıyacaklarını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da TÜGVA saldırısı hain saldırı olarak tespit edilmiştir.

Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Şehirlerimizde eylem hazırlığı içinde kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır. Terörle mücadele koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur.

Terörle mücadele harama karşı helalin şuurudur. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır. Terörle mücadelede esnasında şehit olan vatan evlatlarımıza rahmetler niyaz ediyorum. Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürler. Ne kahramanlarımızı ne sorulacak hesapları unutmayacağız.

"Zillet ittifakı iyice yoldan çıkmıştır"

Türkiye olağanüstü bir süreçten geçerken, terörle mücadele sürdürülürken zillet ittifakında en küçük destek mesajı gördünüz mü? Sorumlu ve ahlaklı tavır sergileyen duydunuz mu?

Zillet ittifakı iyice yoldan çıkmıştır. 24 Nisan 2022'de 6+1 formatında 3'üncü kez toplanan partilerin ortak açıklamasının hayat ve siyasetin olağan akışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, Türkiye'ye övgü yok, teröristlere tepki yok, gelecek için umut yok, yüzlerinde meymenet yok.

"Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi"

Zillet ittifakını güçlendirmiş, yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir, Türk milletinin önüne konulmuş takozdur. CHP Genel Başkanı ise ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırmış vaziyettedir.

Faturayı ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmiştir. Ülkemizin aydınlık ortamına gölge düşürmeye çalışmıştır. Karanlık emelleri olanların tercihi yine karanlıktan mesaj vermektir. CHP Genel Başkanı kalkmış içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığı taşlıyor. 'Önemli olan sesi duyurmaktı' diyerek istismar çarkını söndürmekle uğraşıyor.

Bunların hepsi aynı tornadan çıkmış gibidir. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili iddiaları kuyruklu yalandır. Kılıçdaroğlu fellik fellik karanlıkları dolaşırken, hiç kimse unutmasın ki Türkiye'nin hayat ve varlık ışığını söndürmeye gücü yetmeyecektir.

Sayın Kılıçdaroğlu bilmeli ki, Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın, yarasalara bu vatanı peşkeş çekemeyeceksin. Kafasının içi gece gibi karanlık düşüncelerle doludur. MHP, karanlık emellere surdur, kararmış gecelere nurdur, kapanmış gönüllere ufuktur, milli kaderin huzurudur.

"HDP'nin sözde Ermeni soykırımı teklifi"

22 Nisan'da gazi Meclisimizin 102'nci yılını kutlamaya hazırlanırken sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiştir. Bu teklif küstah sahibine iade edilmiştir. Sözde Ermeni soykırımıyla kanun teklifi hazırlamak ihanettir. Böylesi bir zelilin TBMM'de yer alması hepimiz adına zûldür. Bu kokuşmuş milletvekilinin kimden cesaret aldığı ortadadır. Herkesi uyarıyorum; TBMM, meşruiyet meclisi değildir.

Gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Türk milletine katliamcı, soykırımcı diyenlerin bir mekan değildir. Meclis-i Mebusan'da görev yapanların dönemi çok geride kalmıştır. 1915 olaylarının iç yüzünü asıl maiyetini saptırmak tarih suçudur. Bu çatı altında sözde soykırımı tanıyan varsa, aklından dahi geçiren bulunuyorsa yeri TBMM olamaz.

HDP'li bölücü milletvekilinin teklifine CHP'den 'Herkes kendi işine baksın' diyerek mahcup bir eleştiri gelmiştir. Bazı siyasiler de özneyi gizlemiştir. Bu hadsizlik değildir. Şerefsizliğin daniskasıdır. Üstelik CHP'li bir vekil de sözde soykırım yalanın peşine takılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu elektrikle ilgili konuştuğun kadar soykırım iddiaları hakkında ne zaman konuşacaksın? Destek misin değil misin?

Soykırım, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde 1948 Soykırım Sözleşmesiyle litaratüre girmiştir. 1915 olaylarıyla ilgisi olamayacaktır. Türkiye'nin suçlanması haksızlıktır, insafsızlıktır, skandaldır. Soykırım suçu işlemiş ezik, yaralı bir millet konumuna düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. HDP, PKK'nın ve Ermeni diasporasının çatlak sesidir, kirli tetikçisidir. Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir alakası yoktur. HDP demek cinayet demektir, ihanet demektir."

Osman Kavala sorusu

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı hakkında, "Hukukun kararına saygı duyulmalı." dedi.