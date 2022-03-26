Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'barajı geçemeyince nereye yüzeceksin' sözlerini hedef alarak 'Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisi tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısına katıldı.

Bahçeli burada yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu ile arasında Çanakkale Köprüsü üzerinden başlayan baraj tartışmasında cevabını verdi.

KÖPRÜ ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN BARAJ TARTIŞMASI

1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretleri bahane edilerek karalama yapıldığını belirten Bahçeli'nin “Köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz.” ifadelerine CHP Lideri, "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" şeklinde karşılık vermişti.

"MERAK İYİ BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Tartışmada cevap sırası kendisine geçen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, "CHP Genel Başkanı son grup toplantısında şahsımı hedef alıp, 'sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin merakım o' diye soru sormuş. Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir.

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'baraj' cevabı VİDEO



"NE GELİRSE MERAKTAN GELİR"

İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir. Şimdi bu yörük diyarında bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Biz yüzmeyi değil tunmayı biliriz. Tunduğumuz yerlerde de senin gibilerin nasıl boğulduğunu görürüz. Sanıyorum yüzmeyi seviyorsun.

"MHP'NİN BARAJ SORUNU YOKTUR"

Yüze yüze kuyruğuna kadar geldik. Geldiğimiz yerde de senin sandıktaki imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu olmadığını sen de bölücü ortakların da biliyor." ifadeleriyle cevap verdi.