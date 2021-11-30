Devlet Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutarak uyarılarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Bahçeli, toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'ye, Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma programında çıkan kavga soruldu.

"MANSUR BEY DİKKAT ETSİN"

Bahçeli, soruya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak cevap verdi.

Olayın Mansur Yavaş'ın elinin altında geliştiğini ileri süren Bahçeli, bir de uyarıda bulundu.

Bahçeli, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz.

Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim.

Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin.

Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a uyarı: Artık arkasında ülkücü nefes vardır VİDEO

ANMA PROGRAMINDA ÇIKAN KAVGA

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenmişti.

Pogramın düzenlendiği salona katılımcı gibi giren 50 kişilik bir grup ile salondakiler arasında şiddetli bir kavga çıkmış, o anlar ise kameralara yansımıştı.

Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga VİDEO

Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga