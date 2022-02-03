Devlet Bahçeli'den 'Regaip Kandili' mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Regaip gecesinde tüm duaların kabul olmasını; musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili nedeniyle Twitter'daki hesabından mesaj yayınladı.

Devlet Bahçeli, dün başlayan "Recep ayı" ile af dönemi, arınma mevsimi, rahmet iklimi, bereket ve mağfiret eşiği olan üç ayların manevi hayata girdiğini belirtti.

"DUALARIN KABULÜNÜ, KÖTÜLÜKLERDEN KURTULUŞU DİLİYORUM"

Ramazanın müjdesi kutlu gün ve gecelerin, fazilet ve feyziyle müşerref olunacak bir zamana ulaşıldığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bugün idrak ettiğimiz Regaip gecesinin, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Duaların kabulünü, musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diliyorum.

"ALLAH YARDIMINI ÜZERİMİZDEN ESİRGEMESİN"

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin Mübarek Regaip gecesini gönülden kutluyor, başarı, sağlık, selamet, afiyet ve daimi huzur temennilerimi hassaten paylaşıyorum. Allah gördüğümüzden geri koymasın, himayesini, rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgemesin. Hayırlı kandiller."