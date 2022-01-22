Devlet Bahçeli'den Sedef Kabaş'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Akbaş'ı hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli "Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum" dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın özel bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri sert tepkiyle karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda tepkisini dile getirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KÖTÜ SÖZ BUMERANG GİBİDİR"

"Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür. Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur.

"DEMOKRATİK VE FAŞİZAN SÖZLERİ KINIYORUM"

Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum."