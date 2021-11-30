Devlet Bahçeli'den şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'daki helikopter kazasında şehit düşen 14 asker için "Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür." dedi.

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin kaza sonucu düşmesi sonucu, çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"ACIMIZ ORTAK ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜKTÜR"

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Sınır Hizmetleri’ne ait bir helikopterin Karaheybetli’de kaza kırıma maruz kalması sonucunda 14 Azerbaycan askerimiz şehit düşmüş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Genelkurmay Başkanı’na ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."