Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim barajına ilişkin yaptığı açıklamada "Yüzde 7 seçim barajı üzerinde kurulan yalan çarkı, ilk önce kuranları öğütecek" ifadesini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamasıyla AK Parti ile yapılan Cumhur İttifakı görüşmelerinde ortak bir baraj kararına varıldığını duyurmuş, yüzde 7'de karar kılındığını açıklamıştı.

Açıklamasının ardından, sosyal medya ve diğer partiler tarafından MHP'yi hedef alan eleştiriler yapılmıştı.

"'MHP'Yİ KURTARMA HAMLESİ' OLARAK YORUMLAYANLAR, VAHİM BİR HESAP HATASI YAPMIŞLARDIR"

Bahçeli konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır."