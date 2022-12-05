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    Devlet Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım

    TBMM'de gazetecilerle sohbet eten MHP Lideri Bahçeli, 6'lı masa için anket çalışmasında kendisine soru sorulması durumunda, sınıf arkadaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini söyledi.
    • 05.12.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:19
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    Devlet Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım

    TBMM'de bütçe maratonu başladı.

    Görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

    Bahçeli, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "Tercihim sınıf arkadaşımdır"

    Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi.

    Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.

    Devlet Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım VİDEO

    Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun Gazi yılları

    Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde aynı sınıfı paylaştıkları biliniyor.

    Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda Bahçeli ile olan sınıf arkadaşlığı dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiç konuşmadık. Dünya görüşlerimiz farklıydı. Devlet Bey'in o dönemde de kendi arkadaşları içerisinde özel bir saygınlığı vardı. Onun hakkını da teslim edelim.” ifadelerine yer vermişti.

    Devlet Bahçeli nin 6 lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım #1


    Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım
    Politika

    Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: Sınıf arkadaşım

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