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    Devlet Bahçeli'nin yeğeni hayatını kaybetti

    Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli, Osmaniye'de hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 22:55
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    Devlet Bahçeli'nin yeğeni hayatını kaybetti

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli’nin 51 yaşındaki oğlu Mustafa Bahçeli bir süredir hastalığından dolayı tedavi görüyordu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Mustafa Bahçeli, hastalığına yenik düşerek memleketi Osmaniye’de hayatını kaybetti.

    AİLE MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

    Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli’nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan Bahçeli Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

    Devlet Bahçeli nin yeğeni hayatını kaybetti #1

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