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    Disipline sevk edilen Tanju Özcan için yarın karar günü

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın toplanacak. Kesin ihraç talebiyle disipline sevkedilen Tanju Özcan için yarın kararın açıklanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 15:48
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    Disipline sevk edilen Tanju Özcan için yarın karar günü

    Birçok skandala imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi.

    Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.

    Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    Parti Disiplin Kurulu, Tanju Özcan için toplanacak

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın kesin ihraç istemiyle sevk edilen Tanju Özcan için toplanacak.

    Kılıçdaroğlu, randevu talebini reddetmişti

    Tanju Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti.

    Disipline sevk edilen Tanju Özcan için yarın karar günü #1

    "İhraç kararı çıkarsa yasal haklarımı kullanacağım"

    Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yaptı, partiden ihraç edilmeyi beklemediğini söyledi.

    Özcan açıklamasında, "Hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim ama bir ceza verilirse ya da ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

    Daha önce de disipline sevk edilen Tanju Özcan, uyarı cezası almıştı.

    Disipline sevk edilen Tanju Özcan için yarın karar günü #2


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