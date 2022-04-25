Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'daki temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya’daki temaslarına devam ediyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Başkent Brasilia’da Türkiye-Brezilya 4’üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na katılan Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.