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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail ziyareti, 15 yıl sonra bir ilk olacak

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail ziyareti, 15 yıl sonra bir ilk olacak

    Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde, önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 00:17
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 00:23
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

    Çavuşoğlu, mevkidaşı Lapid ile görüşecek

    25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek kritik ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşecek.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu nun İsrail ziyareti, 15 yıl sonra bir ilk olacak #1

    İsrail'e büyükelçi ataması sorulmuştu

    Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turu sonrasında gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

    Çavuşoğlu, önce Filistin'e gidecek

    Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu nun İsrail ziyareti, 15 yıl sonra bir ilk olacak #2


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