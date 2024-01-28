Dışişleri Bakanı Fidan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Seçim yapmakta zorlandım"

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında çok güzel fotoğraflar ve konular olduğunu belirten Fidan, fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafına oy veren Fidan,şunları söyledi:



Ülkemiz geçen yıl asrın depremiyle büyük bir felaket yaşadı ama hükümetimizin tüm imkanları seferber etmesi, milletimizin müthiş bir dayanışma sergilemesi sayesinde hamdolsun hemen yaralarımızı sarmaya başladık. Arama kurtarma çalışmalarını görüntüleyen 'Ha gayret' adlı bu karenin, milletimizin birlik ve dayanışma ruhunu da yansıttığı düşünüyorum.

dedi.

Fidan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, dünyanın dört bir yanından yardıma koşan herkese şükranlarını sundu.

"Katliamın belgelenmesi bakımından çok büyük bir çalışma"

"Gazze: Kanıt" kategorisinde, Abed Zagout'un "Çaresizlik" adlı karesini seçen Fidan,şu değerlendirmede bulundu:

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaş, halen kanayan bir yara. İsrail, tüm dünyanın gözü önünde savaş suçları işlemeye devam ediyor. Gazze yerle bir ediliyor. Ölenlerin büyük bölümü kadınlar ve çocuklar. Hastane morgunda çekilen bu kare, Gazze'deki dramı ve vahşeti çok iyi özetliyor.

Fidan, "Bu vahşet, bu katliam durmalı." diyerek, Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davayı desteklediğini ve mahkemenin ihtiyati tedbir kararının memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Gazze'deki savaş suçlarının faillerinin mutlaka cezalandırılması gerektiğini ve Türkiye'nin sürecin takipçisi olduğunu vurgulayan Fidan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Fidan, AA'nın Gazze'deki fotoğraflarının oradaki katliamın belgelenmesi ve hukuki delile dönüştürülmesi bakımından çok büyük bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafına oy vererek, şunları kaydetti:

Batı ülkeleri, İsrail karşısında sessiz kalsalar bile oradaki kamuoyları Gazze'deki katliama tepkili. UEFA maçında, bir taraftarın Filistin bayrağıyla sahaya atlaması bunun göstergesi. Dolayısıyla 'Spor' kategorisinde de tercihimi 'Sahada isyan' adlı bu kareden yana kullanıyorum.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alın teri" karesini seçen Fidan, "Haber" kategorisinde de Jose Colon'un açık denizden kurtarılan göçmenleri konu alan "Hayat yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.