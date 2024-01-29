Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'da

İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Arnavutluk’taki temaslarını tamamlamasının ardından TSİ 20.20’de Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya geldiğini belirtildi.
Bakan Fidan'ın Bulgaristan'da yapacağı temaslar
Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarın Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşeceğini aktaran kaynaklar, Bakan Fidan’ın daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov ile de bir araya geleceğini ifade etti.
Çarşamba günü Romanya'ya geçecek
Dışişleri Bakanı Fidan’ın Bulgaristan’daki temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü resmi ziyaret için Romanya’ya gitmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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