Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’taki temaslarını tamamlayarak Bulgaristan’a geldi.

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Arnavutluk’taki temaslarını tamamlamasının ardından TSİ 20.20’de Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya geldiğini belirtildi.

Bakan Fidan'ın Bulgaristan'da yapacağı temaslar

Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarın Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşeceğini aktaran kaynaklar, Bakan Fidan’ın daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov ile de bir araya geleceğini ifade etti.

Çarşamba günü Romanya'ya geçecek

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Bulgaristan’daki temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü resmi ziyaret için Romanya’ya gitmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)