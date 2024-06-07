Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

DHA
İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Hamas'ı bahane ederek Gazze'de soykırım ve işgal politikasını sürdürüyor.
Nihai ateşkes ve barış için Türkiye'nin çabaları devam ediyor.
Hakan Fidan, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul’da yapılacak D-8 zirvesi görüşüldü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yarın İstanbul’da yapılacak Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki güncel gelişmeler değerlendirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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