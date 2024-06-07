Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

DHA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Hamas'ı bahane ederek Gazze'de soykırım ve işgal politikasını sürdürüyor.

Nihai ateşkes ve barış için Türkiye'nin çabaları devam ediyor.

Hakan Fidan, Filistinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İstanbul’da yapılacak D-8 zirvesi görüşüldü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yarın İstanbul’da yapılacak Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)