Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya’da temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Konferans çerçevesinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya gelen Fidan, görüşmede Avrupa güvenliği ve bölgesel istikrarı ele aldı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik öneriler masaya yatırılırken, Suriye’deki gelişmeler de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

BAKAN FİDAN'DAN DİPLOMASİ MARATONU

Bakan Fidan, Münih’teki temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu, Avusturya’nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Diplomatik temaslarda, küresel ve bölgesel meseleler detaylı şekilde ele alındı.