Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkentinde Trump'ın mitingi sonrası yaşananlardan endişe duyulduğunu belirtti.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto amacıyla başkent Washington'da Neyaz Saray önünde düzenlediği protesto mitingine onbinlerce Cumhuriyetçi seçmen katıldı.

Miting sonrası ise büyük kalabalıklar, ABD Kongresi binasına yürüyerek polise rağmen kapılarını kırdı ve içeri girdi.

DIŞİŞLERİ: "ENDİŞELİYİZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz."

TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.