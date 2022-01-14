Dışişleri Bakanlığı: Irak'ta Yeşil Bölge'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: “Irak’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Irak'taki Yeşil Bölge'ye yapılan saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu ve saldırıları kınadı.

"IRAK'A DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bağdat’ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Komşumuz Irak’taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Ülkemiz, Irak’ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi.