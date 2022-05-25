Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

ABD'de yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu bir ilkokula elinde AR-15 otomatik tüfek ve tabancayla giren saldırgan, 21 kişiyi öldürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı ise, saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı.

"Başsağlığı dileriz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.