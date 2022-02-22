Dışişleri'nden Rusya'ya: Donbas kararını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanımasını reddettiklerini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna ile devam eden "ayrılıkçı Ruslar" krizi farklı bir boyuta taşındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önce ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu bir zirvede konuşmayı kabul etti. Bir gün sonra, birkaç saat önce de Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığını ilan etti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra da Putin, Rus ordusuna "barış gücü" adı altında Donbas bölgesine girme talimatı verdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, diğer ülkelerin ardından Türkiye de tepkisini diler getirdi.

TÜRKİYE, "RUSYA'NIN KARARINI REDDEDİYORUZ" DEDİ

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamalara yer verdi:

"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz."