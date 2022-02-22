Euro
15.47
-0.07%
Dolar
13.67
0.07%
Altın
837.36
0.01%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
521.600
-2.73%
BTXN Coin
39.20
-1.06%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C
    Dışişleri'nden Rusya'ya: Donbas kararını reddediyoruz

    Dışişleri'nden Rusya'ya: Donbas kararını reddediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanımasını reddettiklerini açıkladı.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 01:36
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 01:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna ile devam eden "ayrılıkçı Ruslar" krizi farklı bir boyuta taşındı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önce ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu bir zirvede konuşmayı kabul etti. Bir gün sonra, birkaç saat önce de Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığını ilan etti.

    Bu açıklamadan dakikalar sonra da Putin, Rus ordusuna "barış gücü" adı altında Donbas bölgesine girme talimatı verdi.

    Tüm bu gelişmeler yaşanırken, diğer ülkelerin ardından Türkiye de tepkisini diler getirdi.

    TÜRKİYE, "RUSYA'NIN KARARINI REDDEDİYORUZ" DEDİ

    Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamalara yer verdi:

    "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz."

     


    İlginizi Çekebilir

    ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi
    Dünya

    ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi

    KKTC'de yeni hükümet kuruldu
    Gündem

    KKTC'de yeni hükümet kuruldu

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Görüş Bildir