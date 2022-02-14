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    Dışişleri'nden Yemen'e seyahat etmeyin uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
    • AA
    • 14.02.2022 - 22:56
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    Dışişleri'nden Yemen'e seyahat etmeyin uyarısı

    Son zamanlarda bölgede yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.

    "Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.


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