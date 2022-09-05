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Dışişleri'nden Yunanistan'a Türk azınlık uyarısı

Dışişleri'nden Yunanistan'a Türk azınlık uyarısı

Türkiye, Yunanistan'ı Batı Trakya Türk Azınlığının kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve baskıları bitirmesi konusunda bir kez daha uyardı.