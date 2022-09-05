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Dışişleri'nden Yunanistan'a Türk azınlık uyarısı
Türkiye, Yunanistan'ı Batı Trakya Türk Azınlığının kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve baskıları bitirmesi konusunda bir kez daha uyardı.
- Haber Merkezi
- 05.09.2022 - 23:11
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken, Batı Trakya Türklerine yönelik baskılar nedeniyle Yunan hükümetine bir uyarı daha yapıldı.
"Türk azınlığın haklarına saygı gösterin"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan’dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz."