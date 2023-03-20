Doğu Perinçek adaylık başvurusunu yaptı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaparak evraklarını teslim etti.

Seçim süreci resmen başladı...

Dün itibarıyla ise cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

Perinçek, YSK çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Perinçek, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuruda bulunduğunu ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Türk milleti, zorluklardan büyük çözümlerle çıkmıştır"

"Büyük bir milletin vatandaşlarıyız. Büyük Türk milleti, zorluklardan büyük çözümlerle, büyük kararlarla çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımıza gerekli evrakı teslim ettim."

"Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var"

Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, "Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var." dedi.

Perinçek, açıklamanın ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde ittifaklara açık olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Seçim ikinci tura kaldığı zaman, Doğu Perinçek ikinci tura kalır. İkinci turda biz olacağız." ifadesini kullandı.

100 bin imza 95 bin oy

Perinçek, 2018 yılında yapılan seçimlere de aday olarak katılmıştı. Meclis'te grubu olmayan adayların adaylığı için istenen 100 bin imza şartı o dönemde Perinçek için sorun olmuş, farklı partilere mensup vatandaşların desteği ile 100 bin imzayı bulmuştu.

Adaylık için 100 bin imzayı bulan Perinçek, seçimlerde 95 bin 928 bin oyda kalmıştı.