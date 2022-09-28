Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna bu akşam yemek verdi.

Özel bir oteldeki programa Doğu Perinçek ile Sergey Ceryomin'in yanı sıra iş insanı Ünal Aysal, iş insanı Ethem Sancak, Rus yetkililer ve davetliler katıldı.

Doğu Perinçek: Doların saltanatı çöküyor - VİDEO

"Doların saltanatı çöküyor, Asya'nın yükselişini durdurma çabaları boşuna"

Yemek öncesi konuşan Doğu Perinçek, "Biz Rus ve Türk milletleri, zorluklardaki devrimci çözümü görmüş ve büyük zorluklardan devimlerle çıkmışızdır. Coğrafyalarımız eşsiz, hem Asya ve hem Avrupa'da toprağı olan iki ülkeyiz. Cesur olmak için her şeyimiz var ve koşullar elverişlidir. Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor. Artık ABD'nin silahlı saldırganlığını dengeleyen silahlı kuvvetlerimiz var. Yaptırımlara ambargolara ve silaha başvurarak Asya Uygarlığının yükselişini durdurma çabaları boşunadır" dedi.

"ABD'nin yaptırımlarına meydan okumaktan çekinmiyoruz"

DHA'nın aktardığına göre; Doğu Perinçek, "Dünün sözde özgürlük şampiyonları, artık ticaret özgürlüğünün ve kapitalizmin yükseliş çağındaki bütün değerlerinin düşmanı oldular. Rusya ve İran'a konulan yaptırım, Türkiye'ye yaptırımdır. Bu yaptırımları tanımak, yoksullaşmaya teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor. Biz Türkiye vatanseverleri olarak ABD'nin yaptırımlarına meydan okumaktan çekinmiyoruz. 'Demirden korkan trene binmesin' Biz emperyalizmin kanlı demirinden korkmayız ama onlar bizim serbest ticaretimizden bile korkuyorlar. Kaldı ki, bizim demirlerimizin gücüne bütün tarih tanıktır. Yaptırımlar, aslında Türkiye ve Rusya ekonomileri için altın fırsatlar sunuyor. Bu buluşmamızı bu nedenle 'Altın Fırsatlar Buluşması' olarak adlandırıyoruz" diye konuştu.