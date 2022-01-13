Doğu Perinçek: Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığım Abdülhamid tartışmasında yanlış anlaşıldım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı Abdülhamid tartışmasında yanlış anlaşıldığını, Kürkçü'nün Abdülhamid'i savunmasının onun kimliğine ters olduğunu söyledi.

TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında HDP'li Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı Abdülhamid polemiği de sorulan Perinçek, şunları söyledi:

"TARTIŞMA PKK ÜZERİNDEN BAŞLADI"

Kürkçü'nün terör örgütü yandaşı ve HDP vekili olduğunu ifade eden Perinçek, "Tartıştığımız sırada, Irak'ın kuzeyinde 'Kürdistan' ismiyle ikinci İsrail Devleti kuruluyordu. PKK onları destekliyordu. Tartışma oradan koptu" dedi.



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"BİRAND, O SENARYOYU HAZIRLADI"

Tartışmanın temelinde ABD olduğunu belirten Perinçek, "O program önceden hazırlanmıştı. Mehmet Ali Birand o senaryoyu hazırladı. 'Bu şahısları karşıma oturtuyorsan edepli bir tartışma zor' dedim. Korkmadığım için ikiye tek olmasına rağmen programa gittim" şeklinde konuştu.

"KÜRKÇÜ'NÜN ABDÜLHAMİD'İ SAVUNMASI, KİMLİĞİNE TERS"

Oradaki çarpışmanın aslında Türkiye ile ABD arasında olduğunu savunan Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürkçü, PKK'nın tayin ettiği bir vekil. Arkadaşlarını satıp samanlığa kaçan bir insan. Konu Abdülhamid'i savunmak değildi yani, o onun bir parçası. 12 Mart döneminde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine, devrimciliğine ters bir olay. O tartışmanın orasında onları söylemek zorunda kaldım."