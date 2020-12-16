Doğu Perinçek: PKK ne ise, Doğu Türkistan İslami Partisi odur

Doğu Perinçek: PKK ne ise, Doğu Türkistan İslami Partisi odur

Doğu Perinçek, Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, DEAŞ'a katılan Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını savundu.

Habertürk’te Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programının konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Uygur Türklerinin ABD tarafından Çin'e karşı kullanıldığını ve silahlandırıldığını iddia etti.

Terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan Uygur Türklerinin, Suriye'de TSK’ya kurşun sıktığını iddia eden Perinçek, moderatör Kübra Par'ın "sözleriniz tepki çekecek" uyarısına rağmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BUNLAR, TÜRK ASKERİNE KURŞUN SIKAN ADAMLAR"

"PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan. Bunlar Türk askerine kurşun sıkan adamlar. Bizim, Fırat Kalkanı Harekatı’nda. Uygur Türkleri. IŞİD içinde 30 bin Uygur var.

Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var.

Bunlar bizim Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kurşun sıktılar. Mehmetçiğimizi öldürdüler. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da biliyor, Genelkurmay Başkanlığı da. Bunların hiçbiri iddia değil gerçek."

Doğu Perinçek: PKK ne ise, Doğu Türkistan İslami Partisi odur-Video