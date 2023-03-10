Doğu Perinçek'ten AYM'ye HDP tepkisi: Anayasa çiğnenmiştir Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AYM'nin HDP'ye uygulanan hesapların bloke edilmesi kararını iptal etmesini eleştirirken, Mahkeme'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini iddia etti.

HDP'nin kapatılma davası süreci işlerken, partinin hazine yardımlarının kullanılmaması için dava sonuca bağlanana kadar hesaplar bloke edilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin hesaplarına konulan blokenin kaldırılmasına karar verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin HDP'yi kapatma davasında verdiği ara kararla mahkeme olmaktan çıktığını öne sürdü.

"AYM aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir"

Anayasa Mahkemesinin, aldığı kararla HDP'ye verilen 540 milyon lirayı terör örgütüne vermiş olduğunu belirten Perinçek, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir. PKK'nın eli, ayağı, dili olan, her konuda PKK'nın uzantısı olan, emrinde olan HDP'nin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne aykırı faaliyette bulunmadığını iddia edecek bir Türk var mı? Bir Amerikalı bile yok." ifadesini kullandı.

"Anayasa Mahkemesini protesto ediyoruz"

Perinçek, HDP'nin açıkça PKK'dan emir almasına rağmen AYM'nin bunu görmezden geldiğini söyleyerek, HDP'ye verilen 540 milyon liranın Mehmetçiğe kurşun olacağını belirtti.

AYM'nin aldığı karar nedeniyle üzüntü içinde olduklarını dile getiren Perinçek, "Anayasa Mahkemesini protesto ediyoruz. Hukuk, vicdan, vatan, Türk milleti, devlet, insanlık adına mahkum ediyoruz bu kararı. Anayasa Mahkemesi bu kararla kendisini mahkum etmiştir." diye konuştu.