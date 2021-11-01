Duran Kalkan'dan Avrupa itirafı: Bize savaşı sürdürün dediler

Ateşkes için Avrupa'da yasal açıklama zemini bulamadıklarını belirten PKK kurucularından Duran Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.

Terör örgütü PKK’nın kurucularından Duran Kalkan'dan itiraf geldi.

"BİZE SAVAŞI SÜRDÜRÜN DEDİLER"

PKK'nın ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadığını belirten Kalkan, "Bize ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.

"BİZE DAYATILAN ÇÖZÜMSÜZLÜKTÜ"

Kalkan, Rüdaw'a yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular"