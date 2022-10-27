Düzce'de Özgür Özel'e tepki: Siz altılı değil sekizli masasınız

Düzce'de Özgür Özel'e tepki: Siz altılı değil sekizli masasınız

CHP'den istifa ettiğini söyleyen bir Düzceli, Özgür Özel'e HDP ile ilişkileri nedeniyle tepki göstererek PKK ve HDP'den uzak durmalarını istedi.

Türkiye seçim atmosferine girdi.

Bu kapsamda partiler de sahadaki etkinliklerini artırıyor.

İl il dolaşan partilere kimi yerde tepki kimi yerde sevgi gösterileri kameralara yansırken muhalefetin HDP ile ilişkisi, dolayısıyla PKK ile ilişki olarak algılandığı içim tepkilere neden oluyor.

Daha önce birçok muhalefet temsilcisinin karşılaştığı vatandaş tepkisi bu kez Düzce'de yaşandı.

Düzce'de Özgür Özel'e tepki: Siz altılı değil sekizli masasınız

Özgür Özel'e HDP ve PKK tepkisi

CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere Düzce'deydi.

Özel, burada büyük bir şokla karşılaştı.

Esnaf ziyareti sırasında yanına gelen bir vatandaş, Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi.

"Milleti aptal mı sanıyorsunuz?"

Daha önce CHP üyesi olduğunu ve son dönemde istifa ettiğini söyleyen vatandaş, Özel'e Türk milletinin aptal olup olmadığını sordu.

"Siz altılı masa değil sekizli masasınız"

"Siz altılı masa değil sekizli masasınız. Memleketi bölmeye uğraşmayın. PKK ile ilginizi bir kesin. Ben CHP'liydim istifa ettim. Ben buralıyım Anadolu çocuğuyum." sözleriyle tepkisine devam eden eski CHP'liyi, Özel'in yanındaki isimler susturmak istedi.

Partililer adamın üzerine yürürken Özel araya girdi.