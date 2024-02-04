Edirne'de göçmen operasyonları: 157 kaçak, 5 organizatör yakalandı

DHA
Güvenlik güçleri kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.
Edirne bu açıdan en önemli şehirlerden biri.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu.
5 organizatör yakalandı
Bu araçlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 3 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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