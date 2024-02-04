Edirne'de göçmen operasyonları: 157 kaçak, 5 organizatör yakalandı Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

DHA

Güvenlik güçleri kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.

Edirne bu açıdan en önemli şehirlerden biri.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu.

5 organizatör yakalandı

Bu araçlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 3 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)