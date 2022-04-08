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    Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy semt pazarında

    Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy semt pazarında

    Arnavutköy'de pazara giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ve vatandaşlarla yaptığı diyaloglar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 18:48
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 18:57
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    Bir ayı aşkındır devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı etkiliyor.

    Özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar,her ülkede olduğu gibi Türkiye'ye bir sorun haline dönüştü.

    Ekonomistler ve hükümet tarafından Türkiye'nin ekonomisinin diğer ülkelere çok daha iyi durumda olduğu bildirilse de, muhalefet insanlara ekonomi üzerinden politika yapıyor.

    Pazarı gezdi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy semt pazarını dolaştı.

    Küçük çocuk İmamoğlu'na seslendi

    İmamoğlu'na bir esnafın fiyatlardan yakındığı sıralarda ortaya çıkan küçük çocuk, "Her şey çok güzel olacak Ekrem Amca, ben seni daha önce görmüştüm" diyerek seslendi.

    Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy semt pazarında VİDEO

    "Aslanım benim"

    İmamoğlu da çocuğa sarılarak "Kurban olurum, senin gibi delikanlılarla güzel olmaz mı! Aslanım benim" yanıtını verdi.

    Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy semt pazarında #1


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