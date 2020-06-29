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    Ekrem İmamoğlu babaevinde

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde yaşayan babasına ziyarette bulundu.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 00:15
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    Ekrem İmamoğlu babaevinde #1

    Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, eski Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükkuyu’da buluştu.

    Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Küçükkuyu’da yaşayan babamı ziyarete geldim. Gelmişken Gökhan başkanım ve Cengiz başkanlarımla da buluştuk. Eski dostlar olarak sohbet ettik. Küçükkuyu’da inceleme yaptım, bazı konuları değerlendirdik" dedi.

    "EKREM ABİMİZLE ÖZLEM GİDERDİK"

    Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan, İmamoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ve kendisini Küçükkuyu’da ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdi.

    Başkan Demirağ da yaptığı açıklamada, "Eski dostumuz, abimiz Ekrem başkanımla sohbet ettik. Bazı konuları değerlendirdik, özlem giderdik" dedi.

    Ekrem İmamoğlu babaevinde #2

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