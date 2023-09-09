Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 100. yıl kutlamasına katılmadı Cumhuriyet Halk Partisi 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyette yayınlanan yazısında değişim vurgusu yaparak "CHP değişecek, Türkiye değişecek." dedi.

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CHP 100. yılını kutluyor...

Bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Etkinliklerden ilki dün gece CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı parti genel merkez bahçesindeki program, "100. Yıl Cumhuriyet Marşı" da dinletildi.

Programda, Sunay Akın da "Aydınlanma Yolunda CHP" anlatısı gerçekleştirdi.

"Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla düzenlenen program ses ve ışık gösterileriyle sona erdi.

Programa ise genel seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim gerginliği damga vurdu.

İmamoğlu 100. yıl etkinliklerine katılmadı

Değişim için en yüksek sesle konuşan, açık şekilde genel merkeze isyan eden ve daha sonra genel başkanlığa aday olacak cesareti gösteremeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve genel başkanlık için adı en önde gelen isimlerden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere tüm büyükşehir belediye başkanları törende yerini alırken İmamoğlu'nun yokluğu dikkat çekti.

İmamoğlu'nun gün içinde yapılacak etkinliklere katılıp katılmayacağı ise merak konusuyken, İBB Başkanı'Nın kaleme aldığı bir yazı Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı.

"Dünya ve Türkiye değişirken CHP atalete düştü"

Uzunca bir yazı kaleme alıp CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren İmamoğlu, satır aralarında sık sık yine 'değişim' vurgusu yaptı.

CHP'nin atalete düştüğünü söyleyen İmamoğlu, bu ataletten kurtulmanın yolunun değişimden geçtiğinin altını çizdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP, 1960’larda ve 1970’lerde dünyanın ve Türkiye’nin değişimine ayak uydurarak da doğruyu yapmıştı. Ne var ki, 1980’den sonra aynı kabiliyeti gösteremedi. Dünya ve Türkiye değişirken CHP atalete düştü.



Ne yazık ki atalete düşmemizin maliyeti büyük oldu. Türkiye’nin yönetilmesinde etkin olamadığımız gibi Türkiye’yi adım adım otoriter bir iktidara teslim ettik.

"CHP değişecek, Türkiye değişecek"

Yazısına bir sloganla son veren İmamoğlu, "Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek." dedi.