Ekrem İmamoğlu İyi Parti'yi karıştırdı Mayıs seçimlerinden hemen sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den uzaklaştıran Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasından sonra İyi Parti'yi de karıştırdı. İyi Parti art arda gelen istifalarla dağılma noktasına geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye hızla yerel seçimlere gidiyor.

İktidar mayıs seçimlerindeki ezici üstünlüğün özgüveniyle süreci yürütürken muhalefet, her güne yeni bir krizle başlıyor.

31 Mart'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 3 ay gibi kısa bir süre kalırken muhalefette kavga ve kaos hakim.

Bu kavganın merkezinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu var.

Önce CHP'de Kılıçdaroğlu'nu sattı

Mayıs seçimlerine giden yolda cumhurbaşkanlığı için adı geçen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile perde arkasında kavga ederken kameralarında önünde "Baba-oğul" pozu verdi.

Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgiden sonra 'değişim' söylemiyle ilk ses yükselten isim olan İmamoğlu, arkasına aldığı teşkilatlarla "baba-oğul" ilişkisi içinde olduğunu söylediği Kılıçdaroğlu'nu partiden uzaklaştırdı.

Ekrem İmamoğlu, Gölge Genel Başkan olarak anılmaya başlarken, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel ise Kukla Genel Başkan olarak nitelendirildi.

CHP'yi istediği gibi dizayn eden, Parti Meclisi'ne kendine yakın isimleri yerleştiren İmamoğlu, ilçe belediyelere de kendi adamlarını aday gösterme uğraşında.

Meral Abla düşman oldu

CHP'deki etkisi her geçen gün artan İmamoğlu, bir yandan İyi Parti'nin de içine adeta çomak soktu.

İmamoğlu için, mayıs seçimleri sürecinde 'Meral Abla' olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakı bozup kendi adaylarıyla yerel seçimlere girme kararı alınca adeta düşmanlaştı.

İyi Parti'de, yerel seçimlerde İmamoğlu'na destek verilmesi gerektiğini savunan partililer, Genel İdare Kurulu'ndan CHP'ye ret kararı çıkması sonrası tek tek istifa etmeye başladı.

İyi Parti'de İmamoğlu istifaları

Sadece milletvekilleri değil, vekillerle birlikte il teşkilatları da toplu istifalara başladı.

İstifalar, belediye meclislerine de sıçradı.

İstanbul'da Meral Akşener'e rağmen İmamoğlu'nun desteklenmesini isteyen İyi Parti meclis üyeleri partiden istifa etti.

İyi Parti'de deprem etkisi yapan bu istifadan sonra basının karşısına geçen İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise kavgayı aleni şekilde gözler önüne sererek sert açıklamalarda bulundu.

İyi Parti'den sert açıklama: Operasyon siyaseti

Zorlu, İmamoğlu'nu 'operasyon siyaseti' yapmakla suçlarken şöyle konuştu:

Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis

Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis

üyemizi arıyor.



Diyor ki, "Biz bu akşam bir TV kanalında bazı



arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz.



Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin.



CHP'li bir ismin adını vererek "Size onunla bir görüşme



ayarlayalım hemen" diyor.



Bunun adı operasyon siyasetidir.

İBB'de bir İyi Partili daha istifa etti

İmamoğlu ve İyi Parti cephesinin kavgası belirginleşmeye devam ederken istifalar da devam edeceğe benziyor.

Son İBB Meclisi istifa krizinden sonra, İyi Parti'den bir istifa daha geldi.

İyi Parti kurucularından ve İBB İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can Buğday da partiden ayrıldığını duyurdu.