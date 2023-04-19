İHA
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek..
Sayılı günlerin kaldığı seçimle ilgili siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.
Millet İttifakı üyeleri, tek tek dağılarak çeşitli illerde mitingler düzenliyor.
Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'daydı.
Meydan boş kaldı
İmamoğlu, “Halk Buluşmaları” çerçevesinde geldiği Kastamonu’da, Kuzeykent Miting Alanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Mitingde konuşan İmamoğlu, Kastamonu’nun her sorununa sahip çıkacağına dair söz vererek, iktidara geldiklerinde Kastamonu'nun sorunlarını çözeceklerini ifade etti.
İmamoğlu'nun konuştuğu meydanın yarısının ise boş kalması dikkat çekti.