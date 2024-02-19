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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası ( İTO )Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı'na Meral Akşener'in, 'İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda isim vermeden kendisini hedef aldığı sert sözler soruldu.

"Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde", "Boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar", "Kariyeri için İstanbul'u zıplama tahtası olarak kullananalar" ifadeleri hatırlatılan İmamoğlu, bu söylemleri kimden gelirse gelsin muhatap almayacağını söyledi.

"Asla muhatap olmayacağım"

Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

İstanbul’da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşehrimize ya da siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan yapılan müzakerelerde şahsıma dönük yorumlar yapılacaktır.



Bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağım. Ama İstanbul’a dair proje ya da yaptığımız bir işe dönük bir tarif olursa bunun cevabını veririm. Ama şu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan birtakım tariflere asla muhatap olmayacağım.



Bunun ismi A, B partisi ya da A, B partisi lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz beş yılın hesabını vermek, önümüzdeki beş yılla ilgili de tasarım ve tasarruflarımızı aktararak en güçlü şekilde, demokratik bir zeminde tarihi bir oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek.