Petrol
122.08
0.06%
Euro
18.0197
0.04%
Dolar
17.2526
0.83%
Altın
1.01
-1.92%
Borsa
251
-1.30%
Bitcoin
408.462
-14.71%
BTXN Coin
8.53
-5.53%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Bilecik ziyaretlerinde Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerini ziyaret etti.
    • 13.06.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 23:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Eskişehir ziyaretleri dönüşü Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın çay daveti üzerine Bilecik'te mola verdi.

    Türbeleri ziyaret ederek dua etti

    İmamoğlu, dönüş yolunda ilk olarak Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti.

    İHA'da yer alan habere göre, ardından Bilecik'e geçen Başkan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

    Ekrem İmamoğlu ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret #1

    Ekrem İmamoğlu ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret #2

    Ekrem İmamoğlu ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret #3

    Ekrem İmamoğlu ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret #4

    Ekrem İmamoğlu ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret #5


    İlginizi Çekebilir

    Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü, Türkiye'ninkini yükseltti
    İç Haber

    Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü, Türkiye'ninkini yükseltti

    Ankara'da frenle gazı karıştıran sürücü kazaya neden oldu
    3. Sayfa

    Ankara'da frenle gazı karıştıran sürücü kazaya neden oldu

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir