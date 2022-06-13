Haberler

Politika Haberleri

Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Bilecik ziyaretlerinde Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerini ziyaret etti.