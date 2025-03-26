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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Savcılık soruşturması sonucu çıkarıldığı mahkemece yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.

Cezaevine giren İmamoğlu'nu ziyaretler de devam ediyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NU ZİYARETE GELDİ

CHP kurmayları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sonra ziyaret sırası eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na geldi.

Kılıçdaroğlu, ziyaret kapsamında Silivri'ye ulaştı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı polis noktasından geçerken aracını durduran Kılıçdaroğlu, cezaevine girmeden önce burada bekleyen partilileri selamladı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Kılıçdaroğlu, buradaki CHP'liler tarafından sevgi gösterileri ve sloganlarla karşılandı.

Araçtan gülücükler saçarak inen Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları arasında partililerle selamlaştı.

Bir CHP'linin Kılıçdaroğlu'nun elini öpmesi dikkat çekti.

ŞAİBELİ KURULTAY SORUŞTURMASI

Diğer yandan CHP'de devam eden 'şaibeli kurultay' soruşturması kapsamında Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönebileceği senaryolar da gündemdeki yerini koruyor.

Parti, olağanüstü kurultay kararı alırken, son kurultay olan 38. Olağan Kurultay'ın yok sayılması durumunda Kılıçdaroğlu ve ekibinin partinin başına dönmesi kulislerdeki en dikkat çeken konulardan biri.