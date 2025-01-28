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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

Ankara'daki törene katılan İmamoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'na, Ankara'ya gelmişken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşüp görüşmediği de soruldu.

Yoğun bir 'diplomasi' trafiği içinde olduğunu söyleyen İmamoğlu'nun açıklamalarındaki küçümseyici tavır dikkat çekti.

"YOLDA GİDERKEN TELEFONDA HAL HATIR SORARIM"

İmamoğlu şöyle konuştu:

Yoğun bir diplomasimiz var. Sabah basın toplantımız vardı. Yetiştik encümen toplantımızı yaptık. Şimdi burada araçlarımızın dağılımını yaptık.



Mansur Yavaş Başkanımızla da her zaman görüşürüz. İyi oldu hatırlattığınız. Şimdi yolda giderken bir telefon açıp, hal hatır sorarım kendisine.

CHP'DE ADAYLIK KAVGASI

CHP'de erken seçim çağrıları devam ederken adaylık kavgası da erkenden başlamıştı.

Özellikle yolsuzluk davaları ile gözaltına alınan CHP'li belediyelere kayyum atanmasından sonra parti içindeki çekişme alenen gün yüzüne çıktı.

Parti içinde Mansurcular ve Ekremciler olarak ikiye ayrılan gruplar arasında, medya önünde bile çekişmeler yaşanıyor.

Aday açıklama tartışmalarının da ayyuka çıktığı bu günlerde İmamoğlu'nun, Yavaş'ı adeta görmezden gelen bu 'arar hatırını sorarım' çıkışı, Yavaş cephesinin tepkilerine neden oldu.

Bu sözlere karşılık Mansur Yavaş'ın ne cevap vereceği ise merak konusu.