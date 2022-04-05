İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetteki 6 liderin Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme konusunda en doğru seçeneği bulması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

İmamoğlu kendi adının da geçtiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İBB Başkanı, her CHP'li gibi kendisinin de aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüğünü belirtti.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde anlaşan 6 lidere dikkat çeken İmamoğlu, 6 liderin çok zor olmakla beraber en doğru kararı vermeleri gerektiğini söyledi.

"BENİM ADAYIM DA KILIÇDAROĞLU"

İmamoğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların bakış açımızı anlaması açısından her CHP'linin -ki ben de CHP'liyim- Cumhurbaşkanı adayı kendi genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Benim de de adayımdır.

"6 LİDER EN DOĞRU KARARI VERMEK ZORUNDA"

Yani Türkiye'nin önünde bir süreç var. 6 siyasi parti bir masaya oturmuş. Ülke geleceği adına karar verecek. Ve meşakkatli bir yol, zor bir yol. İlk defa denenen bir sistem, kolay bir iş değil. Çok tehlikelerle dolu çok virajlarla dolu. Yolun sonunda en doğru kararı vermek durumdalar, zorundalar.

Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday değerlendirmesi ViDEO



"UZAKTAN İZLEMEYECEĞİM"

Peki biz uzaktan izleyecek miyiz? Asla! Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Yani halkın Türkiye'de 4'te birinin yaşadığı kentte ekonomisinin yüzde 50'sinin olduğu bir kentte var olan Ekrem İmamoğlu elbette ki bu sürecin teminatı olmak zorundadır. En fazla çalışanı olmak zorundadır.

"İSTANBUL'DA BAŞARDIK, TÜRKİYE'DE BAŞARACAĞIZ"

İstanbul'da ortaya koyacağı başarıyla en fazla motivasyonu sağlayacak kişilerin başında gelmelidir.

Ülkeye anlatırken evet biz Millet İttifakı olarak İstanbul'da başardık Türkiye'de de başaracağız, Ankara'da başardık Türkiye'de başaracağız... Demelidir... Dedirten kim? bizler olmalıyız.

Biz bu sorumluluğun farkındayız. Dolayısı ile 6 lider en doğru kararı vermelidir. Biz de bu doğru kararın tabiri caizse neferi gibi çalışmak zorundayız."