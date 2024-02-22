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Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi mitingine katılım olmadı

Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi mitingine katılım olmadı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazililerle bir araya gelmek için ilçede düzenlediği mitinge partililerden ve İBB çalışanlarından başka kimse katılmadı. İmamoğlu konuşmasını, İBB personeli ve CHP teşkilatına yaptı.