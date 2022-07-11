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    Ekrem İmamoğlu'nun tatil tutkusu dalga konusu oldu

    Ekrem İmamoğlu'nun tatil tutkusu dalga konusu oldu

    İstanbul'da yaşanan her felakette soluğu tatilde alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil tutkusunu eleştiren sosyal medya kullanıcılarının montaj videosu izleyenleri kahkahaya boğdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 16:43
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde.

    İmamoğlu'nun en çok eleştirilen tarafı ise tatil tutkusu.

    İBB Başkanı görev süresince, depremden sele, fırtınadan tipiye yaşanan felaketlerde ya tatile çıktı ya da balıkçıda yemeğe...

    Son olarak İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu.

    Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçe sular altında kalırken İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıkınca tepki yağmuru bu kez İBB Başkanı'nı vurdu.

    "Evde canım sıkılıyor"

    Sert tepkilerin yanında İmamoğlu'nun tatil tutkusunu mizahla eleştirenler de oldu.

    Özellikle "evde canım sıkılıyor, evde bunalıyorum, evde darlanıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir video editi izleyenleri kahkayaha boğarken sosyal medyada da büyük ilgi görüdü.

    İşte o görüntüler:

    Ekrem İmamoğlu'nun tatil tutkusu dalga konusu oldu VİDEO

    Ekrem İmamoğlu nun tatil tutkusu dalga konusu oldu #1


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