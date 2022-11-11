Petrol
96.07
2.56%
Euro
18.9745
0.65%
Dolar
18.5059
0.09%
Altın
1.048
0.45%
Borsa
4544
0.00%
Bitcoin
330.616
2.95%
BTXN Coin
8.10
-10.89%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ertelenen duruşması bugün görülüyor.
    • 11.11.2022 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek

    Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 21 Eylül tarihinde görülen duruşmada mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

    Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00'de başlıyor.

     

    YSK üyelerine hakaretten yargılanıyor

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

    4 yıla kadar hapsi isteniyor

    İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

    İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

    Ekrem İmamoğlu nun yargılanmasına devam edilecek #1

     

     


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtık
    Gündem

    Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtık

    Türkiye - Belçika Dünya Kupası eleme maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
    Basketbol

    Türkiye - Belçika Dünya Kupası eleme maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir