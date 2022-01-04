Emekli maaşlarına yapılan zamları CHP'liler yeterli bulmadı

Yılın son enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli maaşlarına yapılan iyileştirme, CHP'yi tatmin etmedi.

Memur, işçi ve emekli zamlarının belirlenmesinde de rol oynayacak Aralık ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri bekleniyordu. 2021'in son enflasyon rakamları açıklandı.

Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu.

EMEKLİLERE YÜZDE 20.5 ZAM

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına ek zamla birlikte yüzde 20,5 zam yapılacağını duyurdu.

Ardından emeklilere de müjdeyi verdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRA OLACAK"

"Emeklilerimizin maaşlarında genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Artık hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak"

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu VİDEO







CHP, ZAMLARI BEĞENMEDİ

Erdoğan'ın yapılan maaş iyileştirmelerine yönelik açıklamaları sonrası muhalefetten de ilk tepkiler geldi.

CHP'li milletvekilleri Özgür Özel ve Tuncay Özkan, emeklilere yapılan maaş zammının yetersiz olduğunu savundu.

ÖZGÜR ÖZEL: YAZIKTIR, AYIPTIR, GÜNAHTIR

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emekliye sadece enflasyon oranında zammı yeterli görüp, asgari ücretin 4250 TL olduğu bir dönemde emeklilerin kahir ekseriyetini 2500 TL'ye mahkum ettiniz... Dünyada emeklisine en az değer veren hükümet olarak tarihe geçiyorsunuz... Yazıktır, günahtır, ayıptır..."

TUNCAY ÖZKAN: EMEKLİYİ 2.500 TL İLE YAŞAMAYA MAHKUM ETTİLER

CHP İzmir Milletvekili Tuıncay Özkan'ın paylaşımı ise şöyle:

"CHP'nin en düşük emekli maaşı 4253 TL olsun teklifini reddeden AKP, emekliyi 2500 TL ile yaşamaya mahkum etti. Hem de zamlar yağmur gibi yağmaya devam ederken..."