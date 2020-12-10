Emmanuel Macron: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini korumak zorundayız

Türkiye'ye olası bir yaptırım niyetiyle Brüksel'de toplanan AB ülkelerinden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye karşı AB'nin egemenliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye'ye karşı olası bir yaptırım gündemi nedeniyle Brüksel'de bir araya geldi.

Konuya ilişkin ilk açıklamalar, zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapıldı.

AB liderlerinin bugün ve yarın düzenleyeceği zirve için Brüksel'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin gündem konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI, EGEMENLİĞİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Macron, Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la gerilim yaşayan Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunda "AB ülkelerinin egemenliğini korumak zorundayız." dedi.

UZLAŞMAYI UMUYOR

Fransa lideri, Polonya ile Macaristan'ın dün vetoyu kaldırdığı AB bütçesiyle ilgili gelecek saatlerde nihai uzlaşıya varma umudunu dile getirdi.