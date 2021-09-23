Emmanuel Macron ve Joe Biden, denizaltı krizini telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, denizaltı projesine ilişkin yapılan açıklamanın sonuçlarını ele almak üzere telefonda görüştü.

Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile denizaltı projesine ilişkin telefonda görüştüğü belirtildi.

''İKİ DEVLET BAŞKANI, DERİN İSTİŞARE SÜRECİNİ BAŞLATMAYA KARAR VERDİ''

"Macron ve Biden, müttefiklerin arasında Fransa'nın ve Avrupalı ortakların stratejik çıkarlarına ilişkin meselelerde yapılan açık istişarelerin bu durumu önleyebileceği hususunda mutabık kaldılar." ifadesi kullanılan açıklamada, Biden'ın bu konudaki kararlığını dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İki devlet başkanı, güveni garanti eden şartları oluşturmak ve ortak hedeflere ulaşmak için somut önlemler önermeyi amaçlayan derin istişare sürecini başlatmaya karar verdi." ifadesine yer verildi.

BÜYÜKELÇİ ABD'YE GERİ DÖNÜYOR

Macron ve Biden'ın anlaşma noktalarına ulaşmak ve bu sürecin dinamik şekilde devamlılığını sağlamak için ekim sonunda Avrupa'da bir araya geleceği aktarılan açıklamada, Macron'un bu bağlamda Fransa'nın Washington Büyükelçisi'nin gelecek hafta ABD'deki görevine dönmesine karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin, Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB) Hint-Pasifik bölgesindeki angajmanının stratejik önem taşıdığını teyit ettiği belirtildi.

ABD'nin transatlantik ile küresel güvenliğe olumlu katkıda bulunarak ve NATO'nun rolünü güçlendirerek "Avrupa'nın savunmasının" daha güçlü ve verimli olmasının gerekli olduğunu kabul ettiği ifade edilen açıklamada, ABD'nin terörle mücadele kapsamında Sahel bölgesinde Avrupa ülkelerinin yürüttüğü teröre karşı operasyonlara desteği güçlendirmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.

AUKUS ANLAŞMASI

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 16 Eylül'de "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." açıklamasını yapmıştı.

17 Eylül'de Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklayan Le Drian, ABD'nin tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.