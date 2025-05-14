Engellilere yönelik öneri, TBMM’de kabul edildi

İHA

Yeni Yol Grubu, engelli bireylerin karşılaştığı sorunların tespit edilmesi, çözüm yollarının geliştirilmesi ve hizmetlerin daha etkin sunulabilmesi amacıyla dikkat çekici bir teklifle TBMM Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Grup, engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek merkezde toplanmasını ve gerekirse bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını öngören bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

MUHALEFETİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, öneriyi milletvekillerinin onayına sundu. Ancak ilk oylamada, katip üyeler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle elektronik oylama sistemine geçildi. Oylama sırasında AK Parti sıralarında yeterli milletvekili bulunmadığı için öneri, muhalefetin oylarıyla kabul edildi.

Bu kararla birlikte, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dair daha kapsamlı bir çalışmanın önü açılmış oldu.