CHP'ye göre partideki taciz ve tecavüzler dedikodu

CHP'deki çok sayıda taciz ve tecavüz iddialarına dedikodu ve iftira diyen Grup Başkanvekili Engin Altay, taciz ve tecavüzleri savcıya vermeyenin namert olduğunu söyledi.

2021 bütçe görüşmeleri için TBMM'de toplanan Genel Kurul, bakanlık bütçelerinin ardından madde görüşmelerine de başladı.

Parti temsilcileri, sırayla çıktıkları kürsüde maddelere ilişkin değerlendirmelerini yapıyor.

CHP'nin partideki taciz ve tecavüz iddialarına ve bu iddiaların sayısına yönelik çok fazla eleştiri almasının ardından, partinin Grup Başkanvekili Engin Altay, kürsüden iddialara cevap verdi.

"ELİNİZDE BU DEDİKODULARLA CHP'Yİ YIPRATMAK KALDIYSA YAZIK"

Altay'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Sizin elinizde bula bula, bu tür dedikodularla CHP'yi yıpratmak kaldıysa zaten yazık ama şunu söylemek isterim. Tabi konu hassas bir konu. Sayın Milletvekilimizin refleksini de anlayışla karşılamak istedim ama olmuyor. Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı ve gereği yapılmalı."





"TACİZ İDDİALARI DEDİKODUDAN İBARET DEĞİLDİR"

Altay'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Ramazan Can, "Taciz iddiaları dedikodudan ibarettir denildi. Dedikodu değildir. Savcılık, emniyet olaya el koymuştur. Gereği yapılmıştır hukuk devletinde.

Bir defa taciz iddiaları dedikodudan ibaret değildir. Diğer taraftan tacizle ilgili iddialar her ne suretle,hangi kurumdan olursa olsun üzerine gitmek hepimizin görevidir." sözleriyle cevap verdi.

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"SAVCILARA VERMEZSENİZ NAMERTSİNİZ"

Altay, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Hatibinizin 8-10 ilçede taciz olayları var ifadesi dedikodudur. İftiradır. Bilinen bir şey varsa hep CHP Genel Merkezi'ne, hem savcılara vermezseniz namertsiniz. Varsa bir şey savcılara verin, bize de verin. Verin ki biz gereğini yapalım."

CHP'DEKİ TACİZ İDDİALARI

Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler gibi ilçelerde taciz ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelen CHP, son olarak Konya'daki taciz olayıyla gündeme gelmişti.

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