CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Devletin sahibi millettir. O devletin kasasını dolduran millet" dedi.

TBMM CHP Grubu'nun 27'nci dönem 5'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı.

Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra genel başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve CHP'li vekiller yer aldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, çok verimli toplantı geçirdiklerini, TBMM ve Türkiye'yi masaya yatırdıklarını söyledi.

"YSK'dan daha donanımlı veri tabanımız oluştu"

5'inci yasama yılında yapılmayan, yapılması gereken ne varsa konuştuklarını aktaran Altay, "Ekonomideki gelişmeler ve sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili tartışmalar yaptık. Sayın Faik Öztrak iyi hazırlanmış. Sayın Ünal Çeviköz dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Olması gerekenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması gerekenleri irdeledik. Türk dış politikasının nasıl olması gerektiği ile ilgili elimizde mükemmel belge var. İlerleyen zamanlarda ayrıntıları konuşacağız. Seçmen davranışları ve beklentileri önemli. Son 8 ay. Seçmenin bizden bekledikleri ve onları rahatsız eden durumlar tartışıldı. Sandık güvenliği konusunda çok kapsamlı değerlendirme yaptık. Seçmen listeleri güvenliği noktasında hazır olduğumuzu görmek beni mutlu etti. Bize oy veren seçmenler rahat ve emin olsunlar. Seçim esnasında ve oy sayım sürecinde, birleştirme tutanakları noktasında hiçbir problem yok. Yüksek Seçim Kurulu'ndan daha donanımlı veri tabanımız oluştu." diye konuştu.

Yeni yasama yılına yönelik anlayış ortaya koyduklarını belirten CHP'li Altay, hukuk dışılıkları ortaya koyacaklarını ve milletin her kuruşunun hesabını sormaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Toplumun beklentilerini bir an önce hayata geçireceğiz"

Toplumun beklentilerinin bir an önce hayata geçmesi için iç tüzüğün verdiği hakları kullanacaklarını söyleyen Altay, "EYT, 1 Ekim'de açılacak Meclis gündeminin en önemli maddelerden biridir. Yapıcı muhalefet anlayışımızı ortaya koyacağız. Özellikle dış politikada ve ekonomide yürütme organını doğru işler yapmaya sevk etmek için katkılarımızı sunacağız. 23 Ağustos 2022'de ve 2 Eylül 2022'de Bakan Nebati insanları borsaya yönlendirdi. Bazı bankaların borsa değerleri spekülatif olarak yükseldi. Parasının kıymetini kaybetmemek isteyenler borsaya yöneldi. 13 Eylül'den itibaren borsadaki hisse senetleri düştü. Millet devletine güvenir. Spekülatörler, brokerlar, kimse bunun sorumlusu milletin 5,5 milyar TL'si yandı bitti kül oldu." dedi.

"Devletin sahibi millettir"

"Fuat Oktay dün bir açıklama yapmış. 'Doğal gaz faturalarının yüzde 80'ini biz ödüyoruz' demiş. Vay be. 'Avrupa felaket içinde' diyor Erdoğan. Avrupa doğal gaz sübvansiyonu yapıyor üstüne millete nakdi yardım yapıyor. Hem Covid-19 döneminde yaptı hem de şimdi Rusya ambargosundan dolayı yapıyor. 'Biz veriyoruz' diyor babanın parasını mı veriyorsun? Devletin sahibi millettir. O devletin kasasını dolduran millet. Sen o kasadan millet için biraz sübvansiyon yapıyorsun sonra kasanın tamamını beşli çeteye veriyorsun." dedi.